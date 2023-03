Andenne : mission séduction du secteur alimentaire auprès de jeunes

Père Olive, Puratos… Andenne compte de nombreuses entreprises actives dans le secteur alimentaire. Comme d’autres secteurs, il peine à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Durant deux jours, promAndenne, l’asbl chargée de soutenir l’activité économique de la ville, organise deux journées Food. L’objectif est de promouvoir les métiers techniques dans le secteur alimentaire auprès des jeunes sur le point de choisir leur future orientation. "Les filières de formation du secteur sont désertées, ce qui accentue le manque de main-d’œuvre" constate Mélanie Notte, chargée de communication pour promAndenne.

Les élèves de 5e et 6e secondaire de l’Athénée Royale d’Andenne et de Ciney sont donc invités à découvrir différents ateliers. Au menu, une dégustation d’insectes pour aborder l’alimentation du futur, une ligne de production de crêpes, ou encore la découverte de tous les départements d’une entreprise alimentaire grâce à des Playmobil automatisés sur une maquette.

Plus loin, un casque de réalité virtuelle sur la tête, les jeunes doivent identifier et éliminer les risques et dangers au sein d'une entreprise, un employé sans charlotte sur la tête, une palette qui traîne…

Ces journées sont coorganisées par le fonds de formation et de carrière de l’industrie alimentaire Aliment, Formalim, le centre de compétence du Forem, et YourLAB, le laboratoire de fabrication numérique qui propose des démonstrations de machines en lien avec le secteur alimentaire.

Informer, déconstruire les idées reçues, c’est l’objectif pour Alimento, le fonds de formation et de carrière de l’industrie alimentaire explique Véronique Gély, conseillère. "Nous avons cette mission importante d’informer les jeunes sur les nombreux métiers qu’ils peuvent trouver dans nos entreprises alimentaires. Nous sommes tout de même le premier secteur industriel en Belgique et donc un très grand pourvoyeur d’emplois, pourtant nous sommes souvent mal connus alors que nous sommes présents dans tous les supermarchés."

Production, logistique, recherche et développement… L’industrie alimentaire a des besoins dans de nombreux secteurs. Elle espère, grâce à ces actions, susciter des vocations.