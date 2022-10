Andenne : le projet de centre de formation en tennis de table a du plomb dans l’aile

Souvenez-vous, il y a deux ans, la Région wallonne annonçait investir plus de 16 millions d’euros dans dix projets d’infrastructures sportives en vue des jeux olympiques de Paris 2024.

Parmi eux, un centre de formation des jeunes élites de la Fédération francophone de tennis de table à Andenne. Seulement voilà, la crise énergétique est passée par là : les budgets ont explosé. Elle pourrait avoir raison de lui.

Au départ, le projet aurait dû coûter 3,2 millions d’euros à charge, en grande partie, de la région wallonne, avec une contribution de la régie des sports de la commune à hauteur de 800.000 euros.

Le hic, c’est que depuis lors, les budgets ont explosé. Il faudrait, aujourd’hui, réunir deux millions d’euros supplémentaires.

Résultat, le dossier est bloqué et les travaux ne sont pas près de débuter. "En l’état actuel des choses, la régie des sports est incapable de développer ce projet", confie Vincent Bouret, directeur juridique de la Régie sportive communale d’Andenne.

La commune et les fédérations sportives voudraient donc obtenir plus d’argent de la Région wallonne.

La région, de son côté, prévient déjà qu’elle ne comblera pas l’entièreté du surcoût. "Le gouvernement wallon s’est engagé jusqu’à un certain montant, explique Adrien Dolimont, ministre régional du budget et des infrastructures sportives. C’est pour ça qu’on parle d’une enveloppe fermée. Et donc si on va au-delà de l’enveloppe ça peut remettre en cause la réalisation du projet si le porteur du projet ne peut pas non plus assumer l’ensemble des augmentations. Donc chacun doit faire une partie de l’effort".

Chacun devra remettre la main au portefeuille, faute de quoi, ce projet, comme d'autres, pourrait passer à la trappe ou être délocalisé en Flandre. Les protagonistes wallons tenteront quand même de trouver une solution, in extremis.