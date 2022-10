Andenne : le corps d'une habitante retrouvé deux ans après sa disparition grâce à Google Street View

La zone où il a été découvert est très boisée et l'était déjà à l'époque, ce qui explique que les recherches n'avaient pas abouti, a précisé le magistrat. "Même les chiens n'avaient pas pu y accéder. Mais cette fois, nous avions des éléments concrets concernant le trajet effectué par l'octogénaire. Centimètre par centimètre, à l'aide de tronçonneuses et de débroussailleuses, les recherches ont repris et ont fini par aboutir", a-t-il ajouté.

"Les analyses effectuées par un médecin légiste ont permis de définir qu'il n'y a eu aucune intervention d'un tiers", a complété le magistrat namurois. "L'enquête est donc clôturée. Certes, c'est un triste dénouement, mais cela va permettre aux proches d'entamer leur deuil."