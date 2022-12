Andenne : des coulisses agitées

L’issue des négociations de coulisses n’est pas le premier souci de Benjamin Falise, 38 ans, nouvel entraîneur maison. Le citoyen de Donceel, promoteur immobilier dans la vie de tous les jours est arrivé dans la cité des Ours l’été dernier pour regoûter aux joies du ballon rond.

Cela faisait en effet six années que l’ancien joueur de Tirlemont en D2, mais aussi d’Hamoir, Aywaille, Verlaine ou Momalle n’avait plus participé à un championnat de l’Union Belge.

Arrivé à Andenne par l’entremise de Pierre Coonen, l’arrière gauche de Momalle, ancien Andennais lui aussi, Benjamin Falise n’aura été titulaire que trois petites rencontres sur une bonne moitié du championnat de l’élite. En cause, un accident de voiture sur l’autoroute le soir de l’ouverture de la compétition à Loyers, puis un genou blessé et ensuite encore, une entorse de la cheville, corsée d’une déchirure ligamentaire.

"J’aimais bien discuter tactique en après match et entraînement avec l’entraîneur Dominique Cuvelier. Et puis gérer l’humain n’a jamais été pour me déplaire. J’ai quand même une équipe de quatorze personnes à conduire chaque jour dans mon entreprise.

L’ancien adjoint de Marc Grosjean à La Louvière avait capté tout cela. Je n’ai donc été qu’à moitié étonné lorsqu’il m’a dit de reprendre le groupe au soir d’une défaite à domicile face à Flavion-Morialmé. Dominique était très fatigué mentalement, il lui fallait prendre du recul non pas avec le club mais avec le noyau A. J’avais déjà dû prendre en mains quelques séances en semaine pour lui permettre d’observer le comportement des uns et des autres, mais cette fois, toute la responsabilité sportive était sur mes épaules. J’en ai parlé en famille, j’ai dormi une nuit dessus et puis je me suis dit, on fonce…"

Les quatre premières rencontres qui se présentaient au nouveau coach andennais et à son noyau A se nommaient Spy, Condrusien, Biesme et Loyers, soit quatre formations du top 5.

La perspective du zéro sur douze avant la fin 2022 trottait dans certains esprits. "C’était compréhensible, reprend notre homme. L’équipe a la plus mauvaise défense de la série, et n’a pas trois joueurs qui peuvent faire basculer une rencontre à eux seuls. Par ailleurs, dans ce genre de situation, le mental peut vite en prendre un coup en cas de but vite concédé."

Quatre semaines plus tard, le bilan est de trois sur douze à la faveur des quatre rendez-vous en question. "Ce n’est guère folichon, mais en même temps, c’est mieux que le zéro point qui nous était quasi programmé. Il y a eu du bon, voire du très bon face à Spy, renversé 2-0. Revers de la médaille, au moment où le championnat prend la pause pour les fêtes de fin d’année, nous sommes descendants et surtout, je perds définitivement le capitaine Bastien François, en conflit avec la direction pour un souci financier, Florent Mas, déçu de son temps de jeu, Augustin Rigo, blessé au genou et prochainement opéré. Il y a aussi de grandes chances pour que je ne puisse plus compter sur le milieu récupérateur Rami Benothman, touché aux adducteurs. A chaque fois, ce sont quand même des joueurs qui ont leur place dans une formation de l’élite."