Andenne : Démantèlement en vue pour l’usine de chaux et dolomie du groupe Lhoist

Plusieurs étapes seront nécessaires avant de démanteler le site. Tout d’abord, il faut réaliser un inventaire de l’amiante. "Il y en a relativement peu sur le site. Il y en a, par exemple, au niveau des toitures ou dans certaines pièces de la cheminée. Ce type de produit nécessite de prendre de précautions au niveau de la sécurité pour les personnes qui réalisent la déconstruction, comme pour les personnes qui habitent à proximité. En présence d’amiante, il est impératif de ne pas arracher les matériaux mais de les démonter, de les mettre dans des sacs fermer puis dans des containers qui seront évacués vers un site agrée", explique-t-elle.

Ensuite, il faudra récupérer les matériaux, incluant des pièces métalliques, des gravats, ou encore des briques réfractaires se trouvant à l’intérieur des fours.

C’est après ces étapes que la déconstruction en tant que tel commencera. Les fours ainsi qu’une cheminée seront détruits.

Le chantier devrait durer un an et demi. "Pour les riverains, il faut s’attendre à davantage de bruits autour du site. Lors de l’évacuation des matériaux, il y aura un trafic de camions qui sera temporaire. Nous imposerons des conditions de travail exclusivement en journée et en semaine", précise Laurence Indri.