Andenne : de la poudre blanche découverte dans un courrier à destination de l’ambassade de Russie

C’est une découverte pour le moins particulière qu’un facteur d’Andenne a faite cet après-midi. Lors de sa tournée de relève des différentes boîtes aux lettres rouges implantées sur la commune d’Andenne, un employé de Bpost est tombé sur une enveloppe de laquelle sortait une poudre blanche rue Marche en Pré. Un courrier qui était adressé à l’ambassade de Russie à Bruxelles.

Interpellé par cette substance et le destinataire du courrier, le facteur s’est directement rendu avec la lettre auprès des bureaux de la zone de police situé sur Andenne. La police a pris cette menace au sérieux. Un périmètre de sécurité a été directement dressé et la protection civile a été appelée sur place. Toutes les mesures de précaution ont été prises et le courrier mis dans un sac étanche.

La poudre est en cours d’analyse. Les résultats devraient être connus ce soir. Le périmètre de sécurité a été levé. Par précaution, seul le véhicule de Bpost dans lequel a été transporté le courrier suspect est toujours bloqué sur le parking du bureau de police en attente des résultats.