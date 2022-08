Andenne : arrosage de nuit des plantations communales pour épargner hommes et fleurs

Les fortes chaleurs poussent parfois les administrations communales à adapter les horaires de leurs employés, surtout s’ils travaillent à l’extérieur. À Andenne, le service qui gère l’arrosage des plantations sur l’espace public a décidé de démarrer le travail en plein milieu de la nuit pour épargner hommes et fleurs !

La première équipe démarre donc à 3h au lieu de 6h30 en temps normal. Un travail conséquent mais grâce à la fraîcheur du matin, les plantes demandent un apport en eau moins important. Autre bénéfice, la nuit il fait calme et le peu de circulation facilite l'arrosage des ronds-points et des bacs répartis le long du territoire communal. À 6h ce matin il faisait 16 degrés, et d'ici midi, la température aura doublé.