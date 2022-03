Anciens du KGB et amis d’enfance : qui sont les membres du cercle rapproché qui conseille Vladimir Poutine ?

Ministre de la Défense : Sergei Shoigu est la personne-clé de ces dernières semaines à Moscou. C’est un homme politique compétent et populaire en Russie. Une longévité exceptionnelle. A comparer à celle de Poutine uniquement. Ministre des situations d’urgence en 1999, et à la Défense depuis 2012, il a signé l’annexion de la Crimée en 2014, il a dirigé les opérations militaires russes en Syrie, son nom apparaît dans de nombreux dossiers comme celui des empoisonnements de Salisbury en 2018 et de l’opposant Navalny en 2020, ou du vol MH17, cet avion civil de Malaysia Airlines abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine.

Surnommé "le dernier des patriotes", il apparaît souvent en uniforme militaire. Depuis son arrivée à la Défense, il a réussi à faire augmenter le budget des armées de plus de 30%.

Confident de longue date de Vladimir Poutine, Sergei Shoigu participe aux parties de chasse et de pêche du président en Sibérie. On parle de lui comme candidat successeur de Poutine. Il a l’oreille de Poutine quand il évoque la menace militaire de l’Occident. Le concept de la démilitarisation de l’Ukraine, c’est lui.

Mais la photo ci-dessus fait émerger des doutes. Prise trois jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, elle trahit pour le moins une distance. La campagne se déroule-t-elle comme prévu ? Pas sûr. En tout cas, Poutine a mis la distance avec son plus proche conseiller militaire. Et la photo ci-dessous, aux côtés de Valery Gerasimov, laisse encore une pire impression.