Ancienne gravière Brock à Oupeye : la police verbalisera les comportements répréhensibles

Par ces températures estivales, certains sites naturels sont particulièrement convoités.

A Oupeye, le site de l’ancienne gravière Brock attire de nombreux promeneurs. Et certains se laisseraient bien tenter aussi par un plongeon dans son grand lac. Mais la baignade y est interdite et la police veille. " Si vous avez très chaud et que vous sautez dans l’eau qui est très froide il y a un risque d’hydrocution" rappelle Alain Lambert, Chef de Corps de la zone de police de la Basse Meuse. " Et puis, nous sommes sur une ancienne gravière donc, le sol est meuble, et parfois des tourbillons se forment. Si vous êtes pris dans ces tourbillons c’est extrêmement dangereux. Il y a eu ici deux cas de noyade".

Site de grand intérêt biologique, l’ancienne gravière Brock abrite notamment des castors mais aussi de nombreuses espèces d’oiseaux. Outre la baignade, il est également interdit d’y circuler à vélo, en voiture et à moto. Il n’est pas autorisé d’y faire un barbecue ou du camping. Les chiens doivent être tenus en laisse. La pêche y est autorisée mais sous certaines conditions. " On peut pêcher sur le site mais il faut pour cela être en possession du permis de la Région wallonne et de celui de la société de pêche locale. Celle-ci contribue d’ailleurs à la gestion du site" précise le bourgmestre d’Oupeye, Serge Fillot. Mais attention, tout poisson attrapé devra être rejeté à l’eau.

Ces consignes, il convient de les faire respecter. " Nous sommes encore actuellement dans une période de prévention mais à partir du premier juillet on passera dans une phase de répression et ceux qui seront en infraction seront immédiatement verbalisés" prévient Alain Lambert.