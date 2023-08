Ancienne finaliste de The Voice, Orlane interprète en live son tout nouveau titre "Adieu²"

Orlane était l’invitée du 8/9 pour présenter son prochain EP intitulé Prisme, dans lequel se trouvera son nouveau titre Adieu², qu'elle est venue interpréter en live à la guitare.

Finaliste de l’émission The Voice Belgique dans l’équipe de Loïc Nottet, Orlane a suivi des études de médecine en parallèle à son parcours musical. "Pendant The Voice j’étais en grande clinique de gynécologie donc je courais entre l’hôpital et les plateaux télé", se souvient-elle.

Deux activités difficiles à concilier, mais elle y est parvenue puisqu’elle a été diplômée il y a peu et a déjà sorti deux singles. "La musique c’est vraiment ma passion et mon rêve, et la médecine c’est juste le seul métier que je me vois faire et dans lequel je pense pouvoir m’épanouir", explique Orlane.

En septembre c’est un EP qui sortira, intitulé Prisme, avec entre autres le titre À quoi tu penses déjà entendu sur Viva, et son nouveau titre Adieu² qu'elle a elle-même écrit et composé, et qu’elle a interprété en live.

Plus tôt dans le 8/9, Orlane a proposé une reprise de la chanson de Barbara Dis, quand reviendras-tu.