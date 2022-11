Ancienne bâtisse à l'abandon rénovée en une belle maison chaleureuse en brabant flamand

Direction la Suède et Stockholm plus précisément ! La ville, devenue une capitale tournée vers l’avenir propose de nombreuses possibilités de logements mais découvrez le Dowtown Camper Hotel. Niché au cœur d’un paysage citadin, l’hôtel est un véritable refuge végétal pour les amoureux de la nature. L’objectif de l’hôtel ? inspirer leurs hôtes à adopter un mode de vie plus écologique.