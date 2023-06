Anciennement propriété de la famille Rothschild, le tableau datant de 1636 avait été déclaré "Trésor National" par la France lorsqu’il a été mis en vente et donc soumis à une interdiction d’exportation. Mais le Louvre a renoncé à son droit d’achat, faute d’avoir pu réunir les fonds suffisants. Il a ensuite été acquis début 2022 par le Rijksmuseum. L’État néerlandais a participé à l’achat à hauteur de 150 millions d’euros, la Fondation Rembrandt et le Fonds du Rijksmuseum ayant respectivement contribué à hauteur de quinze et dix millions d’euros.

L’œuvre était depuis plusieurs siècles entre les mains de collectionneurs privés, dont la famille Rothschild qui en était propriétaire depuis 1844. L’autoportrait du maître, qu’il a peint lorsqu’il avait trente ans, le montre en uniforme de milice, et est accroché aux côtés de sa célèbre "La Ronde de nuit" dans la galerie d’honneur du Rijksmuseum.