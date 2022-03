Ancien hôtel de Maître rénové avec goût en respectant et intégrant les éléments du passé

Le Domaine de la famille Troisgros allie gourmandise et repos. En effet, il s’agit ici de bâtiments de caractère réaffectés en restaurant et hôtel de luxe. Nourriture issue du potager familial et inspiration toscane pour l’hôtel, le Domaine Troisgros vous promet une exquise expérience faite de simplicité et de subtilité.