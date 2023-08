Ancien cancre devenu peintre autodidacte à succès, découvrez le spleen d’Henrik Uldalen

Aujourd’hui basé à Londres, l’artiste de 37 ans affiche une communauté impressionnante de 862.000 followers sur Instagram. Pas rien pour un ancien cancre, devenu prolifique peintre autodidacte. Plongeons.

Spleen sublime. Probablement la façon la plus fidèle de décrire le style du peintre norvégien d’origine sud-coréenne Henrik Aarrestad Uldalen. Ce n’est d’ailleurs pas le célèbre magazine économique américain Forbes qui nous contredira, qui taguait les peintures d’Uldalen “Dark arts” (arts sombres) dans un article qui lui était dédié en 2018. Sa patte, on la retrouve dans son travail du flou et de l’altération des émotions. Souvent, on y croise des regards nostalgiques brûlant de matières, comme les épreuves de nos vies. Un concentré de pensées explosées par la douce brutalité de ses coups de pinceau.