Ancelotti renouvelle sa confiance en Eden Hazard : "Nous avons eu des difficultés mais pas parce qu’il était sur le terrain"

Cela ne lui était plus arrivé depuis le 23 janvier dernier, soit 231 jours. Dimanche, face au Real Mallorca, Eden Hazard a regoûté aux joies d’une titularisation avec le Real Madrid. Malheureusement, le Diable Rouge n’est pas parvenu à reproduire sa prestation trois étoiles réalisée en Ligue des Champions mardi.

Cette titularisation, il s’est battu pour l’avoir et l’a finalement obtenue grâce à sa très bonne entrée au Celtic Park (1 but et 1 passe décisive) en semaine. Aligné comme faux numéro neuf, Hazard s’est cette fois montré plus discret. Le Belge a d’ailleurs cédé sa place à Rodrygo alors que le score était d’un but partout à l’heure de jeu. Un coaching payant de la part d’Ancelotti puisque le Brésilien a brillé et a permis aux siens de s’imposer (4-1).

"Hazard a essayé de faire ce que je lui avais demandé : laisser des espaces pour que les autres attaquants puissent rentrer dans le jeu. Nous avons eu des difficultés en première mi-temps mais pas parce que Hazard était sur le terrain. Ça a été un match positif de sa part", a confié l’entraîneur italien après la partie avant de lui renouveler sa confiance, "Cela ne change rien pour le futur. J’ai la même idée. Parfois, je peux jouer avec Rodrygo, parfois avec Hazard. Eden bouge beaucoup quand il évolue en pointe".

Mercredi, le Real Madrid accueille Leipzig en Ligue des Champions. Benzema toujours blessé, Ancelotti va à nouveau devoir faire des choix. Qui d’Eden Hazard ou de Rodrygo évoluera en pointe de l’attaque madrilène ? Réponse dans les prochains jours…