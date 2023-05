Ancelotti loue l’importance de Courtois au Real Madrid : "C’est une chance d’avoir un gardien comme lui"

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a tenu à souligner vendredi l'"importance" de son gardien belge Thibaut Courtois, après le nul 1-1 contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions mardi.

"Je persiste à croire qu’un gardien doit savoir se servir de ses mains mieux que de se pieds. Mais lui, il fait les deux très bien", a déclaré Ancelotti en conférence de presse, à la veille de la réception de Getafe (21h00), lors de la 34e journée de Liga.

"Courtois a des qualités énormes. C’est une chance d’avoir un gardien comme lui. Et notre autre grande chance c’est d’avoir un excellent entraîneur des gardiens, qui s’appelle Luis Llopis", a ajouté Ancelotti.

"Le travail que nous réalisons avec Thibaut est quasi quotidien. On s’entraîne avec lui dans les sorties de balle. Ce sont des espaces où, malheureusement, le gardien reste très important", a encore expliqué "Carletto".

Alors que le Real est distancé par le Barça dans la course au titre, la presse et les supporters madrilènes s’interrogent sur les possibilités que l’entraîneur italien offre samedi du repos aux cadres, contre Getafe, équipe à la lutte pour le maintien.

"On ne va pas prendre de risques, parce qu’on a des joueurs frais qui ne demandent qu’à jouer et d’autres qui sont un peu fatigués. Mais ce sera un match qui va exiger beaucoup de nous […]. On aura besoin de fraîcheur et d’énergie, donc je mettrai une équipe compétitive qui aura de la fraîcheur et de l’énergie", a dit Carlo Ancelotti, selon qui Courtois sera sur la pelouse.

"Il nous reste encore quelques doutes sur des joueurs qui ont reçu des coups mardi (contre City, NDLR) et qui n’ont toujours pas récupéré : Benzema, Alaba, et Rodrygo. On évaluera leur état demain (samedi, NDLR). Et Mendy et Ceballos sont de retour", a-t-il par ailleurs souligné.

L’arrière gauche français était à l’infirmerie depuis le 31 mars pour soigner une "lésion musculaire au mollet gauche" qui lui a fait manquer 12 matches.

Il était revenu le 19 mars pour le clasico retour de Liga perdu 2-1 au Camp Nou contre le FC Barcelone après avoir déjà manqué 12 matches entre fin janvier et mi-mars en raison d’une "lésion au muscle semi-membraneux de la cuisse gauche" contractée fin janvier en Coupe du Roi.