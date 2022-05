Ancelotti et Mourinho ont rendez-vous avec l’histoire des grands coachs européens

Bien que les championnats nationaux soient terminés, cette semaine fait place à deux finales de Coupe d’Europe. La Ligue des champions et la Conférence League vont rendre leurs verdicts après la victoire de Francfort en Europa League la semaine dernière. Dans ces deux matches, Carlo Ancelotti et José Mourinho peuvent marquer l’histoire du football.

Bien installés dans le classement des coachs les plus titrés sur la scène européenne, "Il Mister" et "Mou" une victoire cette semaine pourrait leur permettre de grimper encore un échelon à chacun. Ancelotti, déjà en tête avec six trophées, pourrait s’emparer seul de la première place ainsi que devenir le seul entraîneur avec quatre Ligue des champions à son palmarès. Mourinho, en troisième place du classement, lui pourrait rejoindre d’autres légendes avec un 5ème trophée : Bob Paisley, Zinédine Zidane et Pep Guardiola. En s’imposant ce mercredi, il serait le premier à remporter la Conférence League.