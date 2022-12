Ancelotti compte faire jouer Hazard plus régulièrement au Real Madrid : "Il est en meilleure forme qu’avant la Coupe du monde"

"L’espoir est quelque chose de dangereux, car il peut rendre un homme fou", disait Red dans l’inoubliable film Les Evadés. Détenu depuis des décennies, le personnage interprété par Morgan Freeman tentait de convaincre son codétenu (Tim Robbins) de ne pas s’accrocher à un avenir meilleur. Loin de la prison de Shawshank et des Etats-Unis, Eden Hazard doit aujourd’hui se demander s’il lui est permis de retrouver l’espoir. Snobé par Carlo Ancelotti durant toute la première partie de saison du Real Madrid, malgré une préparation prometteuse, Hazard n’a que légèrement repris le rythme lors du Mondial, qu’il a commencé comme titulaire avant de curieusement disparaître pour le match décisif face à la Croatie.

Mais le désormais retraité international est manifestement revenu dans la capitale espagnole avec de bonnes dispositions. En témoigne la déclaration de Carleto à quelques heures de la reprise du Real Madrid, face à Valladolid. "Il a fait du bon travail et je vais l’utiliser davantage dans cette partie de saison. Je le vois en meilleure forme qu’avant la Coupe du monde." Preuve que le Brainois est bien décidé à briller au Real ? Encore sous contrat pour une saison et demie, Hazard s’était excusé en novembre de ne pas pouvoir contribuer plus à la réussite de son club de cœur. "J’aimerais montrer plus mais je ne joue pas. J’aimerais jouer mais… Je suis désolé," avait-il déclaré.

Alors que Karim Benzema est en proie à des soucis physiques, dont il se remet seulement, et que les Brésiliens Vinicius et Rodrygo doivent digérer la déception de l’élimination impromptue face à la Croatie, Hazard pourrait en profiter pour glaner plus de temps de jeu et aider le Real à conquérir la Liga ainsi que la Ligue des champions.