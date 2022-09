Ancelotti avant Real – Leipzig : "Lors des deux matches sans Karim, Hazard a fait ce qu’on lui a demandé"

"Nous sommes enthousiasmés par notre attaque, par nos jeunes. Karim nous fait rêver, mais on finit par s’habituer à ce qu’il fait… Alors, quand un jeune pointe, cela fait rêver encore plus. Ce que font + Vini + et Rodrygo nous fait rêver", a affirmé le technicien italien mardi en conférence de presse d’avant ce match de la 2e journée du groupe F de la phase de groupes.

Ancelotti a précisé que l’avant-centre français, blessé à la cuisse droite, "a des chances de jouer" le derby de Liga contre l’Atlético dimanche (21h00) "s’il n’y a aucun doute" sur son état de santé.

Mais contre Leipzig, Benzema devra céder sa place aux Brésiliens ou au Belge Eden Hazard : "Lors des deux matches sans Karim, Hazard a fait ce qu’on lui a demandé. Mais surtout, l’équipe a bien réagi, parce qu’on a marqué sept buts (3 au Celtic Park et 4 contre Majorque dimanche, NDLR)".

En l’absence du Français, favori pour le Ballon d’Or qui sera remis le 17 octobre, le joueur qui a le plus brillé est le buteur de la dernière finale de C1, Vinicius.

"Je n’ai même pas besoin de parler de ses qualités. C’est un énorme joueur, tout le monde le sait. C’est un garçon calme dans le vestiaire, qui aime se faire plaisir sur le terrain. Il dribble beaucoup, et c’est normal que les adversaires veuillent lui faire mal quand ils en ont l’occasion. Moi aussi, j’ai déjà essayé… On essaie tous de le stopper", a déclaré la recrue allemande du Real, Antonio Rüdiger, mardi.