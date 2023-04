Ancelotti après la victoire du Real Madrid : "On aurait pu pousser un peu plus"

Le Real Madrid a pris une belle option sur la qualification en demi-finales de Ligue des Champions en battant Chelsea ce mardi.

Un avantage de deux buts qui laisse néanmoins un goût de trop peu à leur entraîneur Carlo Ancelotti. "Ça a été un match complet, on a souffert au début, mais l’objectif était de prendre l’avantage, et on l’a fait. On est satisfait du résultat, de la performance, mais ce n’est pas fini. On sait qu’on devra se sacrifier encore pendant 90 minutes à Stamford Bridge, on sait que Chelsea donnera tout la semaine prochaine. On aurait pu pousser encore un peu plus, c’est vrai, mais à onze contre onze, on a déployé énormément d’énergie pour récupérer le ballon haut, pour mettre la pression, et à la fin du match, il nous manquait un peu d’énergie et de lucidité pour tuer le match. Mais on doit rester positif, et satisfait du match que l’on vient de faire. A répéter mardi".

Dans le camp d’en face, Frank Lampard préférait voir le verre à moitié plein. "Le Real a de grosses qualités, on le savait, c’était un gros défi. Mais la porte est toujours ouverte. On devra tout essayer la semaine prochaine. Là, on est sur une émotion mitigée, on était dans le match, mais on aurait pu bien mieux jouer. On aurait pu mieux concrétiser nos occasions, créer davantage de choses. Mais à dix contre onze pendant une demi-heure, il aurait pu arriver beaucoup de choses, et je suis assez fier de comment les joueurs ont géré cette période, j’ai aimé leur état d’esprit. Évidemment, si on n’y croit pas, si on ne croit pas avoir un pourcentage de passer, ça ne sert à rien. Les supporters seront là pour nous aider, on sait ce que vaut le Real en matches décisifs, mais ce sera dans un stade différent, où on a envie de montrer des choses différentes, d’inverser la tendance."

Madrilènes et Londoniens s’affronteront mardi prochain lors du match retour de ces quarts de finale.