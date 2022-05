Ancelotti a inspiré ses joueurs avec une vidéo de remontées avant Real Madrid – Manchester City

D’abord le Paris Saint-Germain, ensuite Chelsea et finalement Manchester City. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti s’est une nouvelle fois tiré d’affaire alors qu’il était dos au mur et que tout semblait perdu mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City.

Encore une fois soutenus par un stade Santiago Bernabeu déterminant, les Madrilènes ont montré qu’ils ne mourraient jamais. La préparation mentale d’avant-match voulue par le coach Carlo Ancelotti y est peut-être pour quelque chose.

"La vidéo que j’ai montrée avant de monter sur la pelouse, c’était une vidéo de toutes les remontées qu’on a déjà faites cette saison, qui sont au nombre de huit. Et la vidéo terminait avec le message suivant : 'Il en manque une'. Et on a réussi", a raconté l’entraîneur italien sur la chaîne espagnole Movistar + après la rencontre.

" La grandeur de ce club c’est qu’il ne te laisse jamais baisser les bras", a-t-il poursuivi. "Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d’y croire. On a fait un bon match contre une grande équipe, on a puisé dans nos réserves pour égaliser, et l’emporter. Quand tu égalises dans le final… Ça m’est déjà arrivé lors d’une finale contre Liverpool, ils étaient revenus sur nous à la fin du match, et ça n’avait pas fait du bien à notre dynamique (en 2005, NDLR). Arriver en finale est déjà un succès. Maintenant, on est très proches de la gagner."