Ancelotti a fait souffler des titulaires contre l'Atlético pour "éviter les soucis", Hazard reprend l'entraînement

Le Real s’est incliné ce dimanche lors de son déplacement chez son voisin de l’Atletico (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué un peu avant la pause par Yannick Carrasco, sur penalty.

Une défaite logique vu la physionomie du match, mais sans conséquence pour le Real qui a remporté la Liga. Carlo Ancelotti s’est montré critique envers son équipe en conférence de presse : "On n’était pas satisfaits de la première période, on a raté beaucoup de passes, perdu des duels… Dans ce genre de matches, l’aspect mental compte pour beaucoup, et parfois, il est déterminant. L’Atlético avait un avantage en ce sens. Nous, on n’avait pas besoin de points. On avait juste besoin de faire un bon match. Et en deuxième période, on a joué bien mieux".

Le Real s’est montré plus pressant devant la cage du portier des Colchoneros, mais Jan Oblak n’a pas encaissé. Thibaut Courtois a passé sa soirée sur le banc, à l’image de plusieurs titulaires madrilènes. Un choix du coach de la "Maison blanche" : "On a fait souffler certains joueurs, donné des minutes à ceux qui jouaient moins, et on a évité les problèmes. C’était les trois objectifs. Et ce sera comme cela sur les trois matches qui nous restent. Ces matches-là doivent nous servir à engranger du rythme". Carlo Ancelotti veut que son groupe soit au top le 28 mai prochain, pour la finale de la Champions League face à Liverpool.