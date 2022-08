Anass Zaroury (Charleroi), 14e recrue de Vincent Kompany à Burnley

Vincent Kompany, ancien entraineur d'Anderlecht, continue de faire ses emplettes du côté de la Pro League, le championnat de Belgique de football. C'est cette fois Anass Zaroury, médian du Sporting de Charleroi, qui file à Burnley.

L'ascension est éclaire pour le joueur âgé de 21 ans, arrivé durant le mercato hivernal de 2021 en provenance de Lommel, en D1B. Prêté six mois à son ancienne formation, Zaroury a disputé une saison pleine avec les Zèbres.

En D1A, il a participé à 44 matches avec les Carolos, totalisant sept buts et une passe décisive. Il a aussi décroché cinq sélections chez les Diablotins.

Zaroury rejoint ainsi Manuel Benson (ex-Antwerp), Josh Cullen (ex-Anderlecht), Samuel Bastien (ex-Standard) ou encore Vitinho (Cercle Bruges). Il constitue la 14e recrue estivale de Burnley. "Le projet ici est clair et je suis impatient de débuter", a déclaré Zaroury sur le site de son nouveau club. Kompany décrit sa nouvelle recrue comme "un jeune talent très prometteur. C'est un joueur qui peut courir et travailler dur pour l'équipe, tout en ayant une grande habileté et en étant une menace devant le but."

Après 6 journées, Burnley est sixième du Championship avec 9 points.