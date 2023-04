''Anarchist Gospel'', le nouvel album américana de Sunny War

Quelle audace et quelle créativité, tout semble dans le ton. Et voici qu’elle débarque, en cette année 2023, avec son nouvel album ''Anarchist Gospel'' sur le label New West, un retour aux sources. Elle a fait équipe avec Andrija Tokic, producteur dont la touche élégante et raffinée à réorienter les influences de beaucoup d’artistes d’Alabama Shakes à Hurray for the Riff Raff. Sunny War mène ses musiciens avec son riff endiablé sur le titre ''No Reason'', mais aussi sa reprise roots et irrévérencieux de ''Baby Bitch'' de Win, un groupe rock expérimental des années 80, avant de se dévoiler dans la ballade dépouillée, sensible, ''Sweet Nothing''. Quelques exemples seulement, mais qui donne le ton de cet album.