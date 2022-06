Analyse d'un choix fort : "Felice Mazzù est d’abord un entraîneur qui sait comment gagner !"

" Felice Mazzù à Anderlecht, c’est un très bon casting ! " commence Nordin Jbari. " Felice connaît bien le Sporting et il sait travailler avec des jeunes. De plus, il va amener ce côté chaleureux qui manque souvent dans les grands clubs : il va souder le groupe joueurs par ses méthodes mentales et basées sur le team-building. Pour le reste, on connaît sa maîtrise tactique, donc il n’y aura pas de souci. "

" Après Vincent Kompany, les dirigeants d’Anderlecht recherchaient surtout un entraîneur qui gagne les matches importants " explique Alex Teklak. " Le Sporting a perdu contre Vitesse Arnhem en Europe, contre Gand en finale de Coupe de Belgique et quatre fois contre l’Union St-Gilloise ! C’est pour ça que le courant ne passait plus avec Kompany. Avec Felice, ils mettent la main sur un entraîneur rationnel et pragmatique, déterminant dans les moments-clés et avec bien plus d’expérience. La composante jeunes, ils la mettent momentanément de côté car, si un jeune peut remplir les caisses d’un club en reconstruction financière, le Sporting doit surtout gagner des titres. Par tradition… et aussi par nécessité financière. Wouter Vandenhaute n’est pas là pour faire du social… "

" Felice Mazzù est le meilleur coach belge de la saison écoulée " enchaîne Thomas Chatelle : " Mais comme pour tout engagement de coach, celui-ci comporte en effet des risques en termes de profil. Au final, la seule chose qui compte dans le sport de haut niveau est de faire des résultats… et Mazzù devra en faire rapidement par rapport à son prédécesseur. Car le crédit de Vincent Kompany était illimité et certains supporters regrettent qu’il n’est plus là… "