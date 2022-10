Anaïs et Stéphane Demoustier : le bonheur de travailler en famille pour "La Fille au bracelet"

Dans "La fille au bracelet", Stéphane Demoustier écrit et réalise, et Anaïs sa sœur joue le rôle de l'avocate générale. Le film est à voir le jeudi 20 octobre à 20h40 sur La Trois, et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Avec une écriture très sobre, une mise en scène épurée, Stéphane Demoustier semble avoir fait sienne la philosophie de Georges Simenon pour ses études de mœurs : comprendre et ne pas juger. Le jeune réalisateur français montre les comportements de chacun, la perplexité des parents, le calme inexplicable de Lise, l’opiniâtreté de l’avocat général (joué par la sœur du cinéaste Anaïs Demoustier). Au spectateur de se faire sa propre opinion ; Demoustier parie sur son intelligence, il pose les questions, ne donne pas forcément les réponses. A l’heure des déviances de toutes sortes sur les réseaux sociaux, "La fille au bracelet" fait – utilement – réfléchir.