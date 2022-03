Anaë revisite "Tu n’es plus là" d’Amel Bent avec brio sur la scène de The Voice Belgique

Lors des Blind Auditions, Anaë avait interprété "I Just Can’t Stop Loving You" de Michael Jackson. Sa prestation lui avait permis d’intégrer l’équipe de Black M. Pour l’épreuve des K.O., la jeune candidate avait décidé de relever un challenge pour affronter Sabine et Lara, en jonglant entre le rap et le chant sur le titre "Levitating" de Dua Lipa. Une prestation qui avait fait chavirer le cœur de son coach Black M !

Pour le tout premier Live de la saison anniversaire de The Voice Belgique, Anaë avait décidé de mettre l’ambiance en s’attaquant à un titre phare de Rihanna: "Man Down". Une prestation qui lui a permis d’accéder au Live suivant. Pour cette nouvelle étape de l’aventure, Anaë chante en français pour la première fois. Elle s’attaque à un des plus gros hit R'n'B de l’artiste Amel Bent : "Tu n’es plus là". En reprenant ce titre à succès, Anaë souhaite s'imposer en reine du Rnb et dans un registre francophone.