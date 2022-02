Anaë jongle entre rap et chant dans une prestation de haut vol sur la scène des K.O. !

Anaë est une étudiante de 18 ans qui vit à Louvain. Depuis toute petite, cette candidate chante et danse. Son rêve ? Devenir une artiste complète et pouvoir allier ses deux passions. Lors des Blind Auditions, la jeune candidate a interprété "I Just Can’t Stop Loving You" de Michael Jackson. Sa prestation lui a permis d'intégrer l'équipe de Black M. Anaë a décidé de relever un challenge pour affronter Sabine et Lara lors des K.O., en jonglant entre le rap et le chant sur "Levitating" de Dua Lipa ! En plus d’avoir une diction impeccable, Anaë n’as pas hésité à bouger et à mettre de l’ambiance dans le studio 40 de la RTBF. Une prestation qui a fait chavirer le cœur de son coach Black M qui a décidé de lui donner son ticket pour accéder aux lives de The Voice Belgique.