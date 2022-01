Anaë est une étudiante de 18 ans qui vit à Louvain. En dehors de ses cours, elle peint et dessine. Depuis toute petite, cette candidate chante et danse. Son rêve ? Devenir une artiste complète et pouvoir allier ses deux passions. Après avoir suivi chaque émission de The Voice, elle a finalement décidé de s'inscrire aux castings de cette dixième saison. Lors des Blind Auditions, Anaë a interprété "I Just Can't Stop Loving You" de Michael Jackson. Sa prestation lui a permis d'intégrer l'équipe de Black M.