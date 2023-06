Ana Layla, une captivante pépite

Un an plus tard, le bassiste Daniel Romeo l’aperçoit dans une vidéo qui circulait sur le net et lui propose un rendez-vous. Elle rencontre Eric Legnini et Daniel en 2016 et entame des essais pour un featuring sur le prochain album du pianiste. Séduit, ils signent pour un titre "Riding The Wave", qui figure sur l’album "Waxx Up" d’Eric Legnini, aux cotés de Yael Naïm, Ibrahim Maalouf, Hugh Coltman et bien d’autres… Elle fera notamment un voyage en Chine avec l’équipe pour la tournée de l’album.

En 2016, elle décroche un rôle dans le film "Le Fidèle" de Michael Roskam, avec Matthias Shoenaerts et Adèle Exarchopoulos. Durant cette période riche en concerts et en émotions, elle partage ses compositions intimes avec Daniel Romeo et c’est ensemble, en duo basse-voix, qu’ils produisent ce premier album "Introvert and Naked".