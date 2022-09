Ana de Armas redoute que ses scènes de nu en Marilyn deviennent virales

Ana de Armas, l’actrice qui incarne, Marilyn Monroe dans le biopic "Blonde" consacré à l’icône 50’s confie avoir des craintes concernant les scènes de nus présentes dans le film. Acclamé au festival de Deauville et à la Mostra de Venise, ce long-métrage sortira fin septembre en streaming et c’est justement ce qui préoccupe l’actrice de 34 ans. Dans une interview pour le magazine Variety la comédienne avoue redouter que des passages du film où elle est nue soient sortis de leur contexte et circulent massivement sur Internet : "Je sais ce qui va devenir viral et c’est dégoûtant. C’est bouleversant rien que d’y penser. Je ne peux pas le contrôler ; vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce que les gens font et comment les choses sont sorties de leur contexte."

Réalisé par Andrew Dominik "Blonde" s’inspire du roman éponyme de Joyce Carol Oates, biographie fictive de ce personnage mythique. La condition de la femme et la manipulation de l’actrice par des hommes de son entourage y occupent une place importante, de même que les violences sexuelles qu’elle a subies, notamment un épisode choquant où Marilyn Monroe est contrainte par le président John Fitzgerald Kennedy de pratiquer du sexe oral. Ana de Armas explique : "Nous racontons son histoire, de son point de vue. Je fais ressentir aux gens ce qu’elle a ressenti. Quand on devait tourner ce genre de scènes, comme celle avec Kennedy, c’était difficile pour tout le monde. Mais en même temps, je savais que je devais y aller pour découvrir la vérité."

Ana de Armas révèle également que durant le casting, son coach vocal se trouvait sous la table pour l’aider à camoufler son accent : l’actrice qui est née et a grandi à Cuba a réalisé un travail impressionnant pour s’exprimer à la façon de Marilyn.