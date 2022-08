Ana de Armas, Olivia Wilde et Jesse Eisenberg à l’affiche du 48e Festival de Deauville

Autre temps fort : le premier film de l’acteur de "The Social Network" (2010) Jesse Eisenberg, "When You Finish Saving The World", mais également celui de l’actrice américaine Olivia Wilde, "Don’t Worry Darling" (clôture) avec Florence Pugh et la superstar de la pop Harry Styles.

Il faudra aussi compter sur James Gray et son "Armageddon Time" qui avait divisé la critique à Cannes.

Enfin, du côté des documentaires, à noter la présence de "Hallelujah : les mots de Leonard Cohen", sur la vie du compositeur canadien de "Suzanne".