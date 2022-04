An Vannieuwenhuyse, pilote des Belgian Bullets, arrête le bobsleigh

An Vannieuwenhuyse met un terme à sa carrière dans le bobsleigh. La pilote des Belgian Bullets l'a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux.

"Après les Jeux Olympiques de Pékin, j'ai pris le temps de réfléchir à ma prochaine étape", a écrit An Vannieuwenhuyse, 31 ans. "Même si j'aime le défi physique que représente la poussée d'un bob, éprouve un grand frisson à trouver les lignes rapides d'une piste, passe un temps incroyable à nouer des amitiés extraordinaires avec mes équipières, j'ai décidé de me retirer du bobsleigh."

"En tant qu'athlète professionnel, j'ai toujours voulu viser le meilleur, être la meilleure... Et après presque 11 ans dans ce sport, je peux dire que j'ai atteint le plus haut niveau que j'aurais pu atteindre, et j'en suis sacrément fière", a-t-elle ajouté. "Il est maintenant temps de réfléchir au prochain chapitre de ma vie et voir ce que la vie me réserve."

Vannieuwenhuyse a participé à deux Jeux Olympiques, en 2018 à Pyeongchang, aux côtés de Sophie Vercruyssen (12e), et en février dernier à Pékin, avec Sara Aerts (15e). Cette dernière, 38 ans, avait annoncé avant le début des Jeux qu'il s'agirait de sa dernière compétition.