Amy Winehouse : D'émouvantes photos de jeunesse dévoilées

Le livre ‘Amy Winehouse: In Her Words' est attendu pour le 31 août prochain. Il retracera la carrière de la chanteuse disparue en 2011.

" On a beaucoup parlé d’Amy Winehouse depuis sa mort tragique à l’âge de 27 ans. Mais qui était la vraie Amy ? " peut-on lire sur le résumé. " Amy Winehouse : In Her Words met en lumière son incroyable talent d’écriture, son esprit, son charme et sa soif de vivre. Rassemblant pour la première fois les journaux intimes, les paroles manuscrites et les photographies de famille d’Amy, cet hommage intime retrace l’évolution de sa créativité, depuis son enfance dans le nord de Londres jusqu’à la célébrité mondiale, et offre un aperçu rare de la jeune fille qui est devenue une légende ".

A cette occasion, le magazine People dévoile deux photos inédites.