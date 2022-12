Amy Lee d’Evanescence évoque les relations entre les femmes dans le monde du rock et chante sur scène avec Within Temptation

Amy Lee, la chanteuse du groupe Evanescence, s’est exprimée autour de la présence des femmes dans le monde du rock, et plus particulièrement du metal. Un univers dans lequel elle évolue depuis longtemps et où les femmes ont tendance à être comparées entre elles et "traitées comme de la marchandise", selon certains.

Et quand le NME lui a demandé comment cela influençait les relations entre les femmes dans le genre, elle a répondu que cela les rapprochait : "Nous faisons partie d’un cercle étroit, nous ne sommes pas nombreuses et nous nous soutenons mutuellement," explique-t-elle au sujet de ses collègues et amies comme Lzzy Hale de Halestorm, Deena Jakoub de Veridia et tant d’autres… "On veut toutes se voir réussir, et je crois vraiment que plus nous sommes nombreuses, plus nous le serons dans le futur."

Amy Lee et Lzzy Hale ont souvent parlé de la place des femmes dans le rock. L’année dernière par exemple, Amy Lee s’était insurgée quand Gene Simmons de Kiss avait qualifié les groupes menés par une femme comme un "genre" à part entière.

Par ailleurs, Evanescence est actuellement en tournée aux côtés de Within Temptation, le groupe de Sharon Den Adel, qui est d’ailleurs déjà passé par chez nous à la fin du mois dernier. Et les deux artistes ont offert une belle surprise aux fans présents au Ziggo Dome d’Amsterdam ce 30 novembre : Amy Lee est montée sur scène pendant le concert de Within Temptation pour reprendre avec eux le hit "The Reckoning" :