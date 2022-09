La semaine dernière, Amy Lee, chanteuse d’Evanescence, est apparue sur scène aux côtés de Tenacious D lors du Louder Than Life festival.

On sait qu’elle est fan de Tenacious D depuis longtemps et elle avait sélectionné " Kyle Quit The Band " pour sa performance du 22 septembre au festival du Kentucky. Amy Lee avait déjà repris ce titre en 2021 depuis chez elle, dans une vidéo qui était devenue virale.