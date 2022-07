Amy Lee d'Evanescence et la violoniste Lindsey Stirling retournent au Moyen-Âge

La chanteuse d'Evanescence enchaîne les duos ces derniers temps : après avoir collaboré avec le cofondateur d’Eurythmics, Dave Stewart, pour reprendre "Love Hurts", on la retrouve aujourd'hui sur le 5e album de la violoniste Lindsey Stirling.

Il s'agit du titre "Love Goes On and On" qui figure sur le concept album Artemis de 2019.

"Mon plus grand espoir, c'est que les auditeurs reconnaissent à quel point ils sont puissants lorsqu'ils entendent [l'album]", a déclaré Stirling dans un communiqué de presse. "La vie est pleine de cycles. Je veux que tout le monde croie en soi comme le personnage de cette histoire. Dans ma vie, je suis passée par la dépression, l'anorexie et la perte, mais je sors toujours de l'autre côté. Je veux rappeler à tout le monde que c'est possible. Vous n'avez pas à vous définir par qui vous êtes en ce moment, vous pouvez vous définir par qui vous croyez pouvoir être."

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes travaillent ensemble. Lindsey Stirling avait déjà joué sur "Hi-Lo", titre présent sur l'album Synthesis d'Evanescence sorti en 2017. Elles avaient ensuite fait une tournée commune en Amérique du Nord l'année suivante.

Dans le clip à voir ci-dessous, on retrouve les deux femmes dans un univers à la Seigneur des Anneaux dans une forêt brumeuse et dans des costumes médiévaux...