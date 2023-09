Amy Bishop : l’enquête effarante sur la professeure d’université qui s’est muée en tueuse de masse

Sur les douze personnes réunies avec elle autour de la table ovale, elle fait six victimes : trois meurent sur le coup et trois autres personnes, blessées, s’en sortent miraculeusement. Le bain de sang s’arrête au moment où l’arme s’enraie alors qu’elle mettait en joue Debra Moriarity, la doyenne de l’université. Ses collègues survivants poussent la tireuse à reculer et parviennent à la faire sortir de la salle de force, puis bloquent la porte qui les sépare de la mort.

Bishop téléphone alors à son mari, Jimmy pour lui demander de venir la chercher, tout à fait normalement, sans aucun trémolo dans la voix. Elle se rend au 2e étage et passe aux toilettes. Elle y laisse son arme. 3000 personnes sont présentes dans le bâtiment et beaucoup d’entre elles ont pu entendre les coups de feu. La police est prévenue et l’interpelle alors qu’elle attend calmement son mari à l’extérieur. Lorsqu’on la menotte, elle se laisse faire, sans aucune réaction. Au moment où l’officier lui annonce sa garde à vue à la suite de la fusillade. Sa réaction immédiate glace le sang des policiers : "Ce n’est pas arrivé. C’est impossible".

Impossible… le mot se rattache aussi à une femme dont le profil de mère de famille, diplômée d’Harvard qui plus est, ne correspond en rien, au premier abord, à celui des tueurs de masse. Que s’est-il passé dans sa tête ce jour-là, alors que rien ne semblait présager un tel déchaînement de violence ? Comment expliquer ce geste fou ? Cet épisode de L’Heure H risque fort d’ébranler vos convictions et votre vision de la santé mentale… Plus encore que l’acte en lui-même, c’est l’enquête qui démarre à la suite de ces événements qui a interpellé. Les officiers de police sont allés de surprise en surprise… au point de découvrir un autre cadavre dans le placard.