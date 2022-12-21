Трохи розваг : усі наші вікторини | Amusez-vous: tous nos quiz

На сторінці rtbf.be/ukraine ми запропонували вам дуже серйозний контент та інший, більш розіажвльний , наприклад, короткі тести, щоб відкрити для себе Бельгію та Європейський Союз по-іншому, з вікторинами.

Ви скучили за ними ? Вони повертаються. Ви можете погратися в них разом зі своїми дітьми або поділіться ними з українцями, які щойно приїхали до Бельгії. Здається, розважаючись, ми вчимося набагато краще! І обіцяємо, що запитання не нудні (сподіваємось!). Вони охоплюють найрізноманітніші сфери: від гастрономії до зірок бельгійського кіно, включаючи історію, туристичні місця, правила, що діють тут та в інших країнах Європи... Готові перевірити свої знання? 1, 2, 3: поїхали !

Готові перевірити свої знання, розважаючись? Un petit quiz sur la Belgique? - rtbf.be

Хто найкраще відповів у цій вікторині про Бельгію? - rtbf.be

Перевірте свої знання про Бельгію! - rtbf.be

Чудова вікторина про Європейський Союз | Un quiz sur l'Union Européenne - rtbf.be

Чи знаєте ви все про Європу? Пройдіть тест! | Un quiz spécial Union Européenne - rtbf.be