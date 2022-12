Трохи розваг : усі наші вікторини | Amusez-vous: tous nos quiz

Sur la page rtbf.be/ukraine, nous vous avons proposé des contenus très sérieux et d'autres plus décontractés, comme des petits quiz pour découvrir autrement, en s'amusant, la Belgique et l'Union Européenne. Vous avez manqué nos jeux? Les revoici ! N'hésitez pas à les tester avec vos enfants, ou les partager avec des Ukrainiens qui viennent d'arriver en Belgique. Il parait qu'on apprend beaucoup mieux en s'amusant! Et promis, les questions ne sont pas ennuyeuses (on l'espère en tout cas!). Elles portent sur des domaines très variés : de la gastronomie aux stars du cinéma belge, en passant par l'histoire, les lieux touristiques, les règles en vigueur ici et dans d'autres pays européens...Prêts à tester vos connaissances? 1, 2,3 : c'est parti!

