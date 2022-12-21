Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Трохи розваг : усі наші вікторини | Amusez-vous: tous nos quiz

© Tous droits réservés

il y a 22 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

На сторінці  rtbf.be/ukraine ми запропонували вам дуже серйозний контент та інший, більш розіажвльний , наприклад, короткі тести, щоб відкрити для себе Бельгію та Європейський Союз по-іншому, з вікторинами. 

Ви скучили за ними ? Вони повертаються. Ви можете погратися в них  разом зі своїми дітьми або поділіться ними з українцями, які щойно приїхали до Бельгії. Здається, розважаючись, ми вчимося набагато краще! І обіцяємо, що запитання не нудні (сподіваємось!). Вони охоплюють найрізноманітніші сфери: від гастрономії до зірок бельгійського кіно, включаючи історію, туристичні місця, правила, що діють тут та в інших країнах Європи... Готові перевірити свої знання? 1, 2, 3: поїхали ! 

 

Готові перевірити свої знання, розважаючись? Un petit quiz sur la Belgique? - rtbf.be

Хто найкраще відповів у цій вікторині про Бельгію? - rtbf.be

Перевірте свої знання про Бельгію! - rtbf.be

 

Чудова вікторина про Європейський Союз | Un quiz sur l'Union Européenne - rtbf.be

Чи знаєте ви все про Європу? Пройдіть тест! | Un quiz spécial Union Européenne - rtbf.be

Sur la page rtbf.be/ukraine, nous vous avons proposé des contenus très sérieux et d'autres plus décontractés, comme des petits quiz pour découvrir autrement, en s'amusant, la Belgique et l'Union Européenne. Vous avez manqué nos jeux? Les revoici ! N'hésitez pas à les tester avec vos enfants, ou les partager avec des Ukrainiens qui viennent d'arriver en Belgique. Il parait qu'on apprend beaucoup mieux en s'amusant! Et promis, les questions ne sont pas ennuyeuses (on l'espère en tout cas!). Elles portent sur des domaines très variés : de la gastronomie aux stars du cinéma belge, en passant par l'histoire, les lieux touristiques, les règles en vigueur ici et dans d'autres pays européens...Prêts à tester vos connaissances?  1, 2,3 : c'est parti! 

 

Готові перевірити свої знання, розважаючись? Un petit quiz sur la Belgique? - rtbf.be

Хто найкраще відповів у цій вікторині про Бельгію? - rtbf.be

Перевірте свої знання про Бельгію! - rtbf.be

 

Чудова вікторина про Європейський Союз | Un quiz sur l'Union Européenne - rtbf.be

Чи знаєте ви все про Європу? Пройдіть тест! | Un quiz spécial Union Européenne - rtbf.be

Articles recommandés pour vous