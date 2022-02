Amusant, et porte-bonheur pour certains, ce 22 février 2022 est une date palindrome

Ce mardi 22 février 2022 est une date palindrome. Qu’on la lise à l’envers ou à l’endroit, de gauche à droite ou de droite à gauche : la date est la même. En grec, "palindromos" signifie "revenir sur ses pas". Ce jour spécial n’a pas échappé aux tweetos, au point de d’alimenter le hashtag #palindromeday.

Cette date palindrome, d’une symétrie parfaite, est à la fois poétique et fascinante pour certains. Elle amuse aussi, comme l’explique Jean-Jacques Droesbeke, mathématicien et professeur émérite de statistique à l’ULB : "Ceux que l’on appelle des 'palindromistes' passent leur temps à trouver des nombres qui ont des caractéristiques amusantes. Par exemple, un Mexicain a cherché des nombres qui avaient 43 chiffres dans le nombre, on arrive à des milliards de milliards, c’est un peu comme un Sudoku très particulier. Certains cherchent à savoir combien de nombres palindromes sont 'premiers', c’est-à-dire seulement divisibles par lui-même ou par un (comme 7 ou 11), c’est un jeu comme un autre".

D’après les formats de dates des différents pays, les dates palindromes ne sont pas les mêmes partout. Le précédent palindrome universel en date avait été le 2 février 2020 (02/02/2020) et il représentait donc l’internationalité des formats. C’est-à-dire qu’il était valable aussi pour ceux qui notent les dates selon le format jour/mois/année, comme les Américains. Selon le format jour/mois/année, il y aurait 29 jours palindrome au XXIe siècle d’après Aziz Inan, professeur en génie électrique à l’Université de Portland, dont le dernier serait le 29 février 2092.