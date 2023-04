Amusant : devant une vidéo de Bilal Hassani, des Américains croient à un nouveau titre de Doja Cat

Et pourtant… Les comparaisons entre les deux artistes ne datent pas de cette vidéo. Déjà avant, leur ressemblance était régulièrement soulignée mais ce buzz n’a rien arrangé. Certains fans de Bilal Hassani se sont même amusés à faire des poissons d’avril en annonçant des feats potentiels. On vous partage les tweets les plus amusants qu’on a trouvés là-dessus.

Pour le journaliste Romain Burrel, Bilal Hassani nous a livré sans complexe les titres qui ont marqué sa vie. Découvrez-le dans le podcast "Mixtape", disponible sur Auvio.