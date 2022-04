Amuray Faye et Igor Gehenot, un album à quatre mains

Amaury Faye

Considéré comme l'un des pianistes les plus prometteurs sur la scène actuelle, Amaury est l'un des fers de lance de la nouvelle génération de jazzmen français. Les nombreuses récompenses qu'il a reçues entre 2015 et 2017 (lauréat Jazz à Vienne 2016, Prix d'Instrumentiste au Tremplin International de Jazz d'Avignon 2017, ou encore le Prix du Public et Second Prix du Jury au International Biberacher Jazzpreis 2016 en Allemagne) confirment sa réputation d'improvisateur et compositeur.

Igor gehenot

Igor Gehenot est né à Liège en 1989. Il commence le piano à 6 ans, étudie d’abord le classique puis le jazz. A 13 ans, il entre a l’académie Marcel Désiron section jazz ou il étudie pendant 4 ans et intègre le Conservatoire de Maastricht à 19 ans. À 17 ans, il rencontre le batteur Antoine Pierre et forme le Metropolitan Quartet, avec qui il donne de nombreux concerts en Belgique et l’étranger (Pays-Bas, Algérie…) et gagne le prix “Jeune Talent” du Festival Comblain-La-Tour. Il intègre le Conservatoire de Bruxelles en 2009, ou il a cours notamment avec Eric Legnini.

Igor Gehenot était l’invité de Philippe Baron dans son émission jazz