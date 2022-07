"Amsterdam" : premier teaser pour le polar comique au casting de rêve

L’histoire se déroule dans les années 30 et est un tout petit peu basée sur l’un des plus gros mystères de l’histoire américaine. Trois amis (Bale, Robbie et Washington) sont témoins d’un meurtre et se retrouvent au cœur d’un gros complot. Ils forment alors un pacte et jurent de se protéger quoi qu’il arrive.