Amsterdam Dance Event 2023 : Où voir les meilleurs sets belges sur scène ?

M I M I au New HHHorizon :

Le 19, le festival belge Horst s’associe à "Het Hem" pour le "New HHHorizon" pour un mélange de genres et d’arts visuels comme à leur habitude.

Au programme on retrouvera M I M I et son univers fait d’une multitude d’inspirations. Tantôt breakbeats tantôt beaucoup plus haute en BPM, l’artiste saura vous surprendre. Le line-up se compose aussi du duo composé de SKY H1 & Mika Oki qui brillent par leurs rythmiques drum & bass, grime et toute cette vague underground.