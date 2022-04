Amstel Gold Race : Mathieu van der Poel avait les jambes mais ne pouvait "pas réagir à toutes les attaques"

Grandissime favori de l’Amstel Gold Race, Mathieu van der Poel a dû se contenter d’une quatrième place devant son public à Valkenburg ce dimanche. Le Néerlandais se sentait bien mais sans doute pas assez pour assumer à lui seul tout le poids de la course.

"Comme je disais avant la course, l’Amstel ne me convient pas aussi bien que le Tour des Flandres", rappelle-t-il d’emblée à notre micro après la course.

"J’étais quand même là. J’avais les jambes, elles n’étaient peut-être pas super mais j’avais les jambes quand même. Dans le final, il fallait prendre des décisions et je ne pouvais pas réagir à toutes les attaques. Il me manquait quelques pourcents pour prendre de bonnes décisions. C’est dommage de ne pas avoir pu monter sur le podium."

"On ne peut pas tout gagner", a conclu le Néerlandais, vainqueur du Tour des Flandres la semaine dernière.