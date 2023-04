Amstel Gold Race : Lotto Dstny avec Arjen Livyns et Maxim Van Gils au départ

Lotto Dstny a dévoilé vendredi sa sélection pour l'Amstel Gold Race (WorldTour) avec Arjen Livyns et Maxim Van Gils comme coureurs belges pour cette première classique ardennaise de la saison.

Livyns et Van Gils, 2e de la Volta Limburg Classic il y a deux semaines, seront entourés notamment par le Danois Andreas Kron et le champion des Pays-Bas Pascal Eenkhoorn, 3e de la Volta Limburg Classic. Les Australiens Jarrad Drizners et Harry Sweeny et l'Allemand Rüdiger Selig complètent la sélection de Lotto Dstny.

La 57e édition de l'Amstel Gold Race est prévue dimanche sur 253,6 km entre Maastricht et Berg en Terblijt aux Pays-Bas.