Amstel Gold Race – Lotte Kopecky termine son printemps sur une bonne note : "Je me donne un 9 sur 10"

Pour sa première participation à l’Amstel Gold Race, Kopecky termine donc sur le podium. "C’est une course qui me convient. Pour ma première, je n’ai jamais été en difficulté. Nous avons parfaitement exécuté le plan. Demi devait attaquer au sommet du Cauberg, ce qu’elle a fait et est restée devant. C’est peut-être bien qu’elle savait que j’étais encore dans le groupe derrière. Si son attaque n’avait pas marché, j’étais encore là pour qu’elle puisse se donner à fond."

Avec des victoires au Circuit Het Nieuwsblad, sur la Nokere Koerse et au Tour des Flandres et deux deuxièmes places aux Strade Bianche et à l’Amstel Gold Race, Kopecky peut être satisfaite de son printemps. "Je me donne un neuf sur dix car cela ne pouvait pas être beaucoup mieux. Je suis très contente de mon printemps. Le grand moment a été la victoire au Tour des Flandres et Paris-Roubaix a été le seul point noir."

L’Anversoise va désormais prendre la direction du Canada pour une manche de la Coupe des Nations de cyclisme sur piste. "C’est important afin de ne plus devoir stresser l’année prochaine pour avoir des points pour les Jeux Olympiques. Ce serait bien de faire un beau résultat et d’empocher les points nécessaires", a conclu Kopecky.