Amstel Gold Race : Kwiatkowski vainqueur à la photo-finish, ascenseur émotionnel cruel pour Benoît Cosnefroy

Avant de se disputer la victoire, les deux hommes avaient profité de la méfiance qui régnait entre le 9 hommes lancés à leur poursuite parmi lesquels on retrouvait notamment Mathieu van der Poel et les Belges Dylan Teuns et Tiesj Benoot.

Ce dernier a finalement pris la 3e place devant Mathieu van der Poel et Alexander Kamp. Dylan Teuns a dû se contenter de la 10e place.

Très attendu par son public, van der Poel a semblé en retrait par rapport à ce qu'il avait montré la semaine dernière au Tour des Flandres. Il n'a cependant pas baissé les bras et a tout tenté dans les derniers kilomètres pour revenir sur le duo de tête, en vain.

Très à l'aise sur cette course néerlandaise, Michal Kwiatkowski s'impose à Valkenburg pour la deuxième fois de sa carrière après 2015. Le Polonais avait également terminé 2e de l'édition 2017 derrière Philippe Gilbert.