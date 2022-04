Amstel Gold Race - Kwiatkowski: "Plus tard, ils diront peut-être que la photo finish était inexacte"

"Avec Tom et moi dans le groupe de tête, on ne pouvait viser que la victoire finale. Quand j'ai fait placé mon accélération au sommet du Cauberg, c'était uniquement pour gagner la course. Tout le monde comptait sur moi pour conclure favorablement. Cosnefroy a fait le plus gros du travail, parce que j'avais confiance qu'avec Tom derrière, nous pouvions gagner la course de différentes manières. Ce n'était donc pas à moi de creuser l'écart."

"J'ai connu de nombreux moments difficiles cette saison. J'ai été contaminé au Covid et avant ça, j'ai aussi eu la grippe. La famille est tombée malade et je n'ai pas pu m'entraîner. Du coup, mon programme de course a été chamboulé. Je me suis prouvé à moi-même que je dois être patient et que, tôt ou tard, la victoire serait au rendez-vous. J'ai eu très difficile à me remettre sur les rails, mais regardez, me voilà!", a savouré Kwiatkowski.