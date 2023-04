Amstel Gold Race : Kopecky titrée pour sa première ? (Direct vidéo 13h00)

Ce dimanche, c’est l’Amstel Gold Race. Les dames parcourront 155,8 kilomètres pour rallier Valkenburg. Un plateau très relevé se dessine, composé notamment de la championne en titre, l’Italienne Marta Cavalli (FDJ-Suez), et de la Néerlandaise Demi Vollering (SD-Worx), deuxième lors des deux dernières éditions. Cette dernière sera accompagnée de sa coéquipière Lotte Kopecky, qui se frottera aux meilleures puncheuses mondiales à l’occasion de sa première participation à la classique limbourgeoise.

Le tracé de la course féminine est plus "lisible". Pour des raisons pratiques et de sécurité, les dames effectuent la moitié du parcours en ligne avant d’enchaîner avec les circuits locaux. Il faudra quand même parcourir plus de 155 kilomètres – la plus longue édition de l’histoire – et 21 ascensions,.

Qui succédera à Marta Cavalli ? La réponse sera connue au bout de la longue ligne droite qui mène à Berg en Terbljift.